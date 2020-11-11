«Брюки нынче длинноваты»: Хромченко обратила внимание женщин на новый тренд

Эвелина Хромченко во время эфира шоу «Модный приговор» на Первом канале не раз призывала женщин не игнорировать тренд сезона — укороченные брюки. Подчас дамы обзывают их «подстреленными», с чем не желает соглашаться модный эксперт.

По ее мнению, такие модели сразу делают аутфит более современным и мобильным. Кроме того, брюки, обнажающие лодыжки, омолаживают образ, что очень важно в отношении пышных дам. Но, как оказалось, наравне с этим трендом в моду вошли совершенно противоположные по смыслу наряды. Речь идет о длинных брюках. И не просто длинных, а гипертрофированно длинных. На этот тренд обратила внимание ведущая модного проекта, увидев на подиуме похожий вариант.