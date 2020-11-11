«Кому-то сегодня 19 наоборот»: Наталья Водянова отметила 91-летие бабушки

Наталья Водянова еще в прошлом году удивила своих поклонников кадрами в личном блоге с дня рождения собственной бабушки, женщине исполнилось 90 лет! При этом сдавать свои позиции Лариса Гавриловна явно не собирается — перед торжеством она посетила салон красоты, сделала укладку и покрасила волосы.
И вот прошел год, а родственница топ-модели все так же полна духа и энергии. И опять собрала за своим столом близких, наполнив их бокалы шампанским. Не забыла Лариса Гавриловна и про себя, позируя перед фотокамерой с шипучим напитком.
«Кому-то сегодня 19 наоборот», — подписала обнародованное в личном блоге фото Наталья.
Отметим, что незадолго до праздника Водянова сходила с бабушкой за грибами в лес. А это значит, что у пожилой женщины явно есть еще порох в пороховницах! Женщина прибыла в гости к внучке во Францию из России. И теперь, судя по всему, останется там надолго, поскольку в стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса.
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You know what we are having for dinner tonight 😋🍄🍂🍁🐿🐾 Trust my local Russian friends to know all the best places 😎💯🥰🙏❤️ #countingmyhappiness Кто любит земле кланяться, без грибов не останется. 😋🍄🍂🍁🐿🐾 Что во время карантина может быть лучше, чем поход по грибы с друзьями 💯🥰🙏❤️ #считаюсчастье