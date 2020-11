«Кому-то сегодня 19 наоборот»: Наталья Водянова отметила 91-летие бабушки

View this post on Instagram

You know what we are having for dinner tonight 😋🍄🍂🍁🐿🐾 Trust my local Russian friends to know all the best places 😎💯🥰🙏❤️ #countingmyhappiness Кто любит земле кланяться, без грибов не останется. 😋🍄🍂🍁🐿🐾 Что во время карантина может быть лучше, чем поход по грибы с друзьями 💯🥰🙏❤️ #считаюсчастье