«Как же я горжусь тобой!»: Собчак запечатлелась с мужем в водах Персидского залива

Ксения Собчак в компании мужа Константина Богомолова и сына Платона провела отпуск в Дубае. По традиции светская львица отметилась там некоторое время назад, а фотографии с южных берегов стала выкладывать в личный блог только по приезде домой в Москву.

На последнем снимке она запечатлелась с возлюбленным во время купания в Персидском заливе. Оба супруга улыбаются, а светская львица нежно обнимает своего избранника за шею.

«Как же я горжусь тобой, Константин! «Золотая маска» за «Преступление и наказание»!!! Это мой любимый твой спектакль!!!! #такпобедим. Спасибо за новую роль», — подписала она фото.

Отметим, что постановка худрука Театра на Малой Бронной получила приз фестиваля за лучший спектакль малой формы.

К слову, Ксения Собчак и ранее высказывалась публично, что очень гордится своим мужем, искренне считая его очень талантливым режиссером. Культурный деятель известен не только своими театральными работами, он снимает полнометражные фильмы, сериалы, пробуется в качестве сценариста и писателя.