Стилист Влад Лисовец показал, как модно одеваться в этом сезоне

В столице этим вечером состоялся премьерный показ фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Эксперт моды, стилист, телеведущий и бизнесмен Влад Лисовец оказался в числе приглашенных на светское мероприятие.

Для посещения кинопремьеры Лисовец выбрал простой и вместе с тем очень стильный лук, в котором отражены все тренды наступившего сезона. Рубашку в вертикальную полоску свободного края удачно дополнил пиджак оверсайз. Стилист предпочел в помещении остаться в головном уборе, который делал его образ целостным. Черная кепка прикрывала лицо знаменитости. Вероятно, Влад Лисовец не планировал быть узнанным в этот вечер. Но план по маскировке был явно провален. Известного стилиста тут же узнали и журналисты, и поклонники его таланта.

Добавим, что Влад Лисовец стал не единственной звездой, посетившей премьерный показ фильма «Еще по одной». В числе гостей были замечены популярные актеры Даниил Белых, Денис Шведов и другие.

Стоит добавить, что премьера датской картины «Еще по одной» планировалась в рамках 73-го Каннского кинофестиваля. Но увы, из-за пандемии один из самых знаменитых кинофорумов так и не состоялся.