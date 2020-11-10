«Настоящая сказка»: звезда «Молодежки» Соколовский сыграл свадьбу в Изумрудном лесу

Александр Соколовский является не только актером, но и победителем шестого сезона шоу «Ледниковый период». Славу ему принесла роль хоккеиста Егора Щукина в сериале «Молодежка». После этого он сыграл еще десятки ролей, включая популярные сериалы «Гранд» и «257 причин, чтобы жить». А вот о своей жизни 31-летний артист почти не рассказывает. В соцсети он регулярно делится кадрами со съемок, где ему доводится играть с привлекательными девушками.

Но 10 ноября завидный холостяк сообщил, что изменил свой статус. Он опубликовал фото с торжества, которое прошло в Изумрудном лесу. Александр предстал в черном костюме с бабочкой, а его избранница в пышном белом платье с корсетом. Девушку, как оказалось, зовут Светлана. Она любит мотоциклы и много путешествует. Брюнетка собрала волосы в небрежный пучок и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. Настоящая сказка в Изумрудном лесу», — написал актер.

Ирина Безрукова, Мила Сивацкая и другие коллеги поздравили пару. Многие фанатки Соколовского расстроились, что сердце артиста занято. Однако большая часть поклонников присоединилась к поздравлениям. «Ооо, вот это поворот. Кучи поклонниц во всех краях наверно разрыдались. Желаю вам, Саша, крепкой и счастливой семьи, всего самого вам!», «Как это мило, поздравляю!», «Очень красивая пара», «Неожиданно и классно», — прокомментировали пост подписчики.