«Не хотела, чтобы образ использовался»: последняя любовь Цоя Наталья Разлогова не оценила сценарий Учителя

Режиссер картины про последний путь легенды рок-музыки Алексей Учитель накануне выхода ленты в кинопрокат рассказал, что испытывал сложности в общении не только с единственным сыном Цоя, Александром. Отрицательно к сценарию отнеслась и последняя любовь легендарного артиста, журналистка Наталья Разлогова.

«Она вообще не хотела, бы чтобы образ Цоя использовался. Но я считаю, что не следует узурпировать свое право на этот образ. У нас есть право выражать свое отношение к Виктору», — пояснил Алексей Учитель.

Напомним, 35-летний Александр Цой написал на имя президента Владимира Путина и министра культуры России Ольги Любимовой письмо с требованием запретить ленту о своем отце к прокату.

Сам Учитель отмечает, что его картина — это не документальное кино. Рок-звезда в нем представлен как образ — в фильме появляется только гроб с телом.