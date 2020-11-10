Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Он скончался после тяжелой болезни.

10 ноября умер прославленный тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Игорю Борисовичу был 91 год. О кончине известного спортсмена сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича», — говорится в релизе спортивного сообщества.

Причиной смерти Игоря Москвина стала тяжелая болезнь. Несмотря на недуг, Игорь Борисович до последнего времени продолжал работать. Он тренировал спортсменов, консультировал и их наставников, занимался с учениками своей супруги — тоже известного тренера Тамары Москвиной.

Напомним, что воспитанниками Игоря Москвина являются выдающиеся фигуристы и тренеры. Среди них чемпион Европы Игорь Бобрин, двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, призеры чемпионатов мира и Европы, бронзовые призеры Олимпийских игр Лариса Селезнева и Олег Макаров.