«Скучный образ»: Дайнеко в мини-платье и нюдовых кедах не смогла впечатлить стилиста

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что 33-летняя певица воспитывает пятилетнюю дочку от брака с музыкантом Дмитрием Клейманом, союз с которым распался в 2017 году.

А вот о творчестве, выступлениях и нарядах Дайнеко рассказывает куда охотнее. Накануне девушка поделилась новым аутфитом, в котором смогла совместить несовместимое. Эффектная брюнетка дополнила мини-платье стильным жакетом с мужского плеча. А обувь выбрала неправильную. И стилист Ольга Трофимова объяснила, почему.

«Немного разнятся предметы образа, к этому верху сюда однозначно нужна другая обувь. Я бы рекомендовала казаки, либо облегченные летние ботильоны с открытым носиком и пяточкой. Верху, который стилистически обыгран в умеренном классическом стиле – за счет жакета, – необходима другая обувь, тем более не такого оттенка, как выбрала Вика. Скучный образ, совершенно не эффектный, не стильный. Я бы сказала, повседневный, обыденный», — заметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.