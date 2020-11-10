Папина дочка: Ольга Рапунцель из «Дома-2» рассекретила отца

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель, как известно, воспитывает двух дочек. И если старшая наследница девушки, Василиса, является копией своего папы Дмитрия Дмитренко, то младшая София имеет черты лица своей звездной мамы. Но, как выяснилось, крошка еще и очень похожа на своего дедушку Эдуарда.

Ольга Рапунцель решилась опубликовать в микроблоге архивное фото своего отца, на котором он запечатлен двадцатилетним юношей. Молодой человек позирует в форме моряка — Оля Рапунцель, напомним, родом из Владивостока.

«Я впервые показываю вам своего отца, — подписала звезда реалити-шоу снимок в Instagram. — На фото мой отец, я и моя младшая дочка София. Похожа я на своего папу?»

Поклонники Ольги Рапунцель бурно отреагировали на эту публикацию. Портрет трех поколений семьи их восхитил.

«София — копия дедушка», «У вас очень красивый отец! Вы на него похожи, а доча — на вас», «Ой, как вы похожи на своего папу! Но дочка все же и от своего отца многое взяла», — высказываются фолловеры молодой мамы.

Кстати, Ольга Рапунцель предпочитает не рассказывать о своем отце, который уже давно ушел из семьи. Сама же участница телестройки говорит, что давно ничего не слышала о папе и не знает, где он.