«Становлюсь сумасшедшим»: Лирник из Comedy Club рассказал, как гибель дочери отразилась на его жизни

Певица Валерия в этом году запустила в Интернете свой YouTube-проект «Почему я?». Гостями на интервью были люди с непростыми судьбами. Например, о своей материнской боли рассказала недавно Любовь Успенская. За отношениями певицы и ее 30-летней дочери следит вся страна, и каждое обсуждение и осуждения для звезды превращается в пытку.

На этот раз на съемках оказался резидент Comedy Club Антон Лирник. Юморист прославился в паре с Андреем Молочным, выступая в «Дуэте имени Чехова». Он рассказал о том, как начиналась его карьера, какую роль КВН сыграл в жизни, а также поговорил о личном.

Артист вспомнил о самой большой трагедии в личной жизни — потерю ребенка. Первенца — дочь Марию — поразил страшный недуг, о котором родители узнали слишком поздно. У шестилетней девочки диагностировали рак мозга. И врачи признали, что шансы — минимальные.

«Это было откровенно, искренне, но это было страшно — такое услышать. И так и случилось», — вспоминает актер.

После потери ребенка брак артиста развалился. Он сам уехал на три месяца в другую страну и ни с кем не мог общаться.

Впоследствии именно работа помогла ему вернуться. Сейчас Лирник воспитывает дочку Софию от второго брака, и Марфу — от отношений с третьей возлюбленной. И артист признается, что страхи за своих детей доводят его до безумия.