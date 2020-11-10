«Дает нарядность и аллюр»: Хромченко назвала один из главных трендов сезона

Теперь мерцающий эффект можно использовать не только для выхода в свет.

В студии «Модного приговора» «народный стилист» проекта представила на суд зрителей комплект, который она подобрала специально для 27-летней участницы шоу Алены.

Он состоял из толстовки цвета кофе с молоком, песочной куртки оверсайз, коричневых сапог и молочной юбки плиссе из мерцающей струящейся ткани. В руках девушка держала акцентную красную сумку. Несмотря на критику образа со стороны мужа героини, Эвелина Хромченко заметила, что комплект неплох. И вполне подходит для утилитарных целей вроде прогулок с ребенком.

«Комплект актуален и по цветам, и по формам, и по подбору вещей», — заметила ведущая.

Изюминкой аутфита, по мнению эксперта моды, стала юбка из модной ткани. Как оказалось, этой осенью одним из главных трендов сезона стали блестящие материалы вроде шелка и атласа.