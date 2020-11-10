Композитор Паша Климат назвал стоимость написания песен для Ольги Бузовой

Как отметил молодой украинский текстовик, многое в этом вопросе зависит от того, «кто просит и что просит».

Композитор из Украины Паша Климат рассказал о том, сколько он берет денег со звезд российского шоу-бизнеса за написание для них песен. При этом он сразу оговорился, что точный ответ дать не сможет, потому что многое зависит от конкретного случая.

По его словам, многое в вопросе сумм зависит от того, кто просит и что просит. Он заметил, что порой сразу отказывается, когда слышит тему. При этом его даже не интересует сумма гонорара. Порой же бывает все наоборот. Если идея ему по душе, то он готов относительно за небольшие деньги написать композицию.

«Но в любом случае стоимость песни исчисляется в тысячах долларов. С некоторыми артистами работаем по роялти. Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлевым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии». Паша Климат

Отметим, что Паша Климат сотрудничает в последние годы со многими российскими звездами шоу-бизнеса. Среди них такие личности, как Ольга Бузова, Елена Темникова, Лолита и Клава Кока, сообщает портал news.ru.