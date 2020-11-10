Папа может: Оскар Кучера взбунтовался против дистанционного образования

Пандемия коронавируса заставила взрослых и детей остаться дома. Первые удаленно работают, вторые учатся. Некоторым дистанционная жизнь так «зашла», что начались разговоры о возможности полного перехода детей на цифровое обучение. Известный актер, телеведущий и папа пятерых детей Оскар Кучера посчитал нужным публично высказаться по этому поводу. Артист выступает категорически против такого подхода к образованию подрастающего поколения, считая, что цифровыми могут быть только дополнительные и выбранные по желанию занятия. Оскар Кучера считает, что переводить на удаленное обучение детей стоит только по медицинским показаниям.

«Оно удобно для деток, которые приболели, и не смогли попасть на урок! И все! Ни один компьютер не сможет заменить развития в социуме! Что думаете?» — поинтересовался Оскар Кучера у своей аудитории в Instagram.

Подписчики знаменитости продемонстрировали полное единодушие в этом вопросе. Они солидарны с мнением Оскара Кучеры.

Напомним, что на днях своих сыновей на дистанционное обучение перевела актриса Мария Кожевникова, за что ей пришлось оправдываться публично.

Мария сделала акцент на том, что эта мера временная, и когда пандемия пойдет на спад, ее дети отправятся за знаниями в учебное заведение.