«Красивейший цвет»: Водонаева отметилась в васильковом костюме с актуальной стеганой юбкой

Алена Водонаева призналась, что мечтает стать актрисой и намерена научиться этому ремеслу в ближайшее время. Об этом ведущая сообщила в личном блоге, украсив текст фотографией в ярком комплекте василькового цвета.

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Бывшая звезда «Дома-2» примерила мини-юбку по фигуре с трендовой стежкой, объемную рубаху и колготки в тон. В руках у девушки оказался белый пушистый клатч. В качестве аксессуара она подобрала длинные серьги в одной тональности с сумочкой.

Образ экс-возлюбленной Степана Меньщикова пришелся по вкусу имидж-стилисту Ольге Трофимовой, которая дала сайту Teleprogramma.pro свою оценку, объяснив преимущества лука.

«Свежайший образ, красивейший васильковый цвет. Этому оттенку было много уделено внимания этим летом. Он сочный, задорный, вкусный, нарядный. В сочетании с правильно подобранной фактурой ткани, как у Алены, смотрится мерцающим. Костюм эффектный и его можно смело миксовать с другими предметами гардероба. Верх выполнен в простом конструктивном стиле с имитацией накладных карманов (популярных в этом сезоне. — Прим. ред.). По сути это рубашка, но в нетрадиционном свете. Юбка обладает модной присборенностью, благодаря чему дает правильный объем бедрам. Смелое сочетание спокойного классического верха и актуальной юбки эффектно гармонирует с цветотипом Алены, правильно выбранной спокойной прической. Образ вроде бы и дневной, но абсолютно стильный, модный не вульгарный и нежный по цвету», — поведала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.