«Красивейший цвет»: Водонаева отметилась в васильковом костюме с актуальной стеганой юбкой

Если очень захотеть, можно в космос улететь ( но это не точно ) 🚀 Видели у меня в сторис вакансию и требования к актрисе? Это же мечта всей жизни. Руки со вчерашнего дня так и тянутся отправить заявку ) Трезво оценивая шансы, помню и поговороку о том, чем черт не шутит ) В любом случае, повезёт же кому-то 💙 #Космос #РосКосмос #Мечта #УшлаУчитьПисьмоТатьяныКОнегину