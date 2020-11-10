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«Багира»: Решетова в ботфортах на тракторной подошве и шортах позировала в пустыне

Модель устроила целую фотосессию в экзотической стране.

«Багира»: Решетова в ботфортах на тракторной подошве и шортах позировала в пустыне
Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова одновременно со своим бывшим бойфрендом Тимати отправилась в отпуск. Правда улетели они в разных направлениях. Рэпер отправился со своей дочкой от Алены Шишковой на Мальдивы, а брюнетка с сыном Ратмиром наслаждается каникулами в загадочной жаркой стране, где есть пустыня и море. Раскрывать место своей дислокации Анастасия не стала.

В песках Настя устроила целую фотосессию. Она уже успела порадоваться своих поклонников кадрами в хиджабе и облегающем комбинезоне. А теперь модель запечатлелась с конем.

На этот раз экс-избранница Тимура Юнусова примерила актуальные ботфорты на тракторной подошве, сочетав их с белой майкой по фигуре и мини-шортами.

«Багира», — подписала фото Решетова.

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BagiRA🖤

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Напомним, что девушка объявила о разводе с Тимати в десятых числах сентября. Позже стало известно, что музыкант решил поучаствовать в шоу «Холостяк» на ТНТ.

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