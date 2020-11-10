«Рассказывать об изменах отца неприлично»: Поргина осудила сына Конкина

Актриса Людмила Поргина нелестно отозвалась о сыне актера Владимира Конкина — Ярославе. Как известно, ранее он позволил себе нелестные высказывания в адрес отца, придя на одно из ток-шоу и обвинив родителя во всех смертных грехах.

Как заметила Поргина, детям никогда не позволено осуждать своих родителей. По ее словам, Владимир Конкин – интеллигент. Она никогда не видела его пьяным, сообщает «Собеседник».

«Рассказывать на весь свет об изменах отца неприлично. Володя очень любил свою жену. Он тяжело переживал уход Аллы. Мы с ним встретились на программе, разговорились, он был безутешен». Людмила Поргина

Напомним, что Ярослав и Владимир Конкин не общаются уже много лет. После смерти Софии Конкиной, которая утонула в бассейне, сын актера пошел на ток-шоу и заявил, что его отец вел двойную игру. Якобы он изменял своей жене, материи Ярослава, со своим директором Еленой Переслени. Сам Конкин после этих слов нелестно высказался о сыне. Он больше ничего не хочет о нем знать.