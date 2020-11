«Интересен не только в кино»: Казьмина призналась, что в восторге от театральных ролей Прилучного

View this post on Instagram

Потрясающий спектакль « Аферисты поневоле, с замечательным актерским составом и конечно, прекрасным артистом, покоривших многих - Павлом Прилучным 🌟🌟🌟. Интересен не только в кино, но и прекрасный артист театра 🌹. Супер вечер, фантастический спектакль и прекрасная компания ❤️