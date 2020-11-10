«Интересен не только в кино»: Казьмина призналась, что в восторге от театральных ролей Прилучного

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram выразила свое восхищение игрой актера Павла Прилучного на сцене дворца культуры «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Актер из сериала «Мажор» пожаловал с коллегами в город на Неве со спектаклем «Аферисты поневоле».

«Потрясающий спектакль «Аферисты поневоле» с замечательным актерским составом и, конечно, прекрасным артистом, покорившим многих — Павлом Прилучным. Интересен не только в кино, но и прекрасный артист театра. Супер вечер, фантастический спектакль и прекрасная компания». Алиса Казьмина

«Захотелось тоже посмотреть. Когда жила в Москве, ходила в театр. Эх, это вам не кино, когда сам участвуешь», «Павел действительно очень хороший актер», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Алиса Казьмина в начале 2019 года объявила о своем расставании с Андреем Аршавиным. При этом у них есть общая дочь Есения. Что касается Павла Прилучного, то после развода с женой Агатой Муцениеце он с головой погрузился в творчество и новые проекты.