Брежнева в массивных очках-телевизорах и без укладки запечатлелась в своем авто

Недавно, после очередного раза, когда удалось помочь незнакомым людям, я неожиданно получила сообщение с благодарностью и приглашением в гости) оно было таким трогательным, что захотелось взять и приехать!) и тут я задумалась... что если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных - у меня бы ушли на это годы.. сразу стало тепло от таких мыслей) как будто у всех в гостях побывала) и это только те, о ком я знаю, ведь иногда мы помогаем людям даже не зная этого - улыбкой, добрым словом , поддержкой или просто одобряющим взглядом. Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет 🙃