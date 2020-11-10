Брежнева в массивных очках-телевизорах и без укладки запечатлелась в своем авто

Вера Брежнева запечатлелась для личного блога в своем автомобиле. Певица сделала фото без укладки и помады на губах, глаза блондинка прикрыла массивными очками-телевизорами. Естественный образ звезда завершила свитером крупной вязки оверсайз.

Под своим селфи Вера решила рассказать о собственных добрых поступках. По ее словам, делает она их часто и каждый раз люди приглашают девушку к себе домой.

«Я задумалась… что если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных — у меня бы ушли на это годы», — заметила Вера.

Артистка не стала скрывать, что ей тепло от этих мыслей. Кроме того, есть на земле очень много людей, которым певица помогла, но их истории она не запомнила.

«Ведь иногда мы помогаем людям даже не зная этого — улыбкой, добрым словом, поддержкой или просто одобряющим взглядом. Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет», — поведала Брежнева.

Поклонники Веры восхитились ее добротой, а также приятной внешностью. «Волшебница наша», «Вера, вы большая молодец, что помогаете другим, а они вам отвечают теплой взаимностью», «Очки огонь», «Нежная и красивая», «Вы невероятно широкой души человек, благодарю вас за то, что вы есть, за то, что приносите в этот мир свет и добро», — отреагировали фолловеры.