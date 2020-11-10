«Она слабела буквально на глазах»: Владимир Конкин вспомнил, как умирала его жена

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как умирала от рака его жена Алла.

«Я думал, что с ума сойду. Она сказала мне тогда: «Сделай спектакль «Муж, жена и сыщик». Она слабела буквально на глазах. Но она меня настраивала на жизнь. При всех шероховатостях нашей семейной жизни. Но вот это чувство. Она меня заставила жить. Говорила, если я не буду работать, то уйду вслед за ней. Мы сделали этот спектакль. Он был посвящен Аллочке». Владимир Конкин

Как отметил актер, жена скрывала от него информацию о своем здоровье. «Алла не во все моменты со своим здоровьем посвящала меня. Когда я узнал и стал стучаться во все двери, то один медицинский начальник мне сказал: «Алла просила ничего тебе не говорить». Он сказал, что ей остался месяц. Четвертая стадия. Это было страшное ощущение. У меня из-под ног уходила земля. Мы ее положили в хоспис. Каждый день приходили и показывали ей репетицию спектакля», — заметил актер.

Напомним, что Алла Конкина ушла из жизни в 2010 году. После этого актер больше не женился.