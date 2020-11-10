Конфуз дня: Лопырева, красиво дефилируя на каблуках в Турции, чуть не упала на камни

Модель сама показала видео со своей оплошностью в личном блоге.

Оказывается, блондинка Виктория Лопырева склонна к самоиронии. Модель выложила в личный блог видео, на котором эффектно позирует перед камерой в различных образах. Напомним, в настоящий момент девушка пребывает в Турции вместе со своим сыном Марком Лионелем.

На кадрах она предстала в роскошном мерцающем платье в пол, играя с юбкой. А потом и сидя возле барной стойки с задумчивым видом. В конце ролика звезда красиво уходит в даль в облегающих велосипедках и кроп-топе, профессионально дефилируя на высоких каблуках по брусчатке.

Однако в какой-то момент внешний пафос мгновенно куда-то исчезает, а все из-за казуса, который может произойти с каждым. Дело в том, что шпилька Виктории попадает как раз между камнями, нога подворачивается и девушка едва ли не падает на каменную поверхность. К счастью, инцидент Лопырева воспринимает с улыбкой, порадовав своих поклонников веселым видео в Instagram.