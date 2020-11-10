«Аппетитные фото»: 42-летняя Анфиса Чехова в бассейне засветила пышный бюст в купальнике

Многие российские звезды дождались открытия авиасообщения с Мальдивами и устремились поскорее попасть на райские острова. Там уже успели отдохнуть певица Глюкоза, телеведущие Ольга Орлова и Елена Летучая. Примеру коллег последовала и теледива Анфиса Чехова. Девушка отправилась на океан вместе с подругой.

В первый же день звезда экрана поспешила показал пейзаж, который открывается из окна их виллы, провела рум-тур по комнатам, а позже отправилась принимать солнечные ванны. Сделала на память (и на зависть) поклонникам Чехова и традиционный снимок с плавающим завтраком.

«Завтрак в раю», — подписала снимки Чехова. Поклонники тут же отреагировали на яркие кадры:

«Булочки для булочек», «Божечки, какие же аппетитные фото!», «Как ярко! Лето», «Так ярко, фактурно, вкусно, сексуально приятно и волнительно», «Анфиса, как вкусно даже смотреть на фото! Вы прекрасны»

В бассейне Чехова расположилась на фоне океана, а перед собой поставила плавающий стол, сервированный аппетитными блюдами. Сама красавица при этом была в алом купальнике, подчеркнувшем пышную грудь.