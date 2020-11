«Аппетитные фото»: 42-летняя Анфиса Чехова в бассейне засветила пышный бюст в купальнике

View this post on Instagram

Завтрак в раю🐠🏝🌞 На мальдивах в голову приходят только банальные романтические тексты и подписи. Никакого сарказма, цинизма и черного юмора. Когда тебе с утра приносят завтрак в бассейн, океан лаского шепчет, а ветер ласкает волосы... Видимо скоро я начну любовные романы писать🤦🏻‍♀️😂 «Себастьян еще теснее прижал Изабель к себе, острыми углами своего тела оплавив ее женственные изгибы. Она превратилась в одну-единственную огромную мурашку и сказала «ДА» »😂😂 Кто-нибудь, остановите меня🤦🏻‍♀️☺️ В нашем отеле @sunsiyamiruveli я и сама превращаюсь в одну большую мурашку и застываю на пике блаженства😍