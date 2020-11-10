«Она блистательно плавала»: Конкин заявил, что его дочь великолепно чувствовала себя в воде

По словам актера, пока он не готов кого-то упрекать и подозревать.

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что его дочь София прекрасно чувствовала себя в воде.

«София занималась дайвингом в Севастополе. Она блистательно плавала. Ныряла. И главное — она умела задерживать дыхание». Владимир Конкин

Как отметил актер, он пока не знает, что случилось в бассейне в тот злосчастный день. «Пока следственный комитет точку не поставил. Идут следственные разбирательства. Очень серьезные. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин за ними следит. Очень хорошие следователи, профессионалы высокие работают. Я надеюсь, что будет поставлена точка. Потому что кого-то упрекать и подозревать — это не мой стиль жизни. Я думал, когда точка будет поставлена точка, только тогда я приду на телевидение. Но после этой грязи, которую сложно выдержать, и решил выступить раньше», — заметил актер.

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Напомним, что София Конкина, которой было всего 32 года, утонула в бассейне фитнес-клуба. При этом установлено, что она употребляла спиртные напитки перед походом в учреждение.