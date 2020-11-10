«Картина висела на стене и упала»: Владимир Конкин сообщил о мистике после смерти дочери

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о мистике, которая случилась после смерти его дочери 32-летней Софии.

«Эта картинка. Эта балерина в розовом платье. Это Соня сделала?» — спросил ведущий Борис Корчевников.

«Это сделала София. Ей было 11 лет. Был день театра. Она специально мне посвятила эту работу. Она сделала специальную рамочку, чтобы юбочка не поменялась. И, наверное, будет не лишним тебе сказать, что когда было девять дней Софии, то она сорвалась со стены. Я заново подклеивал. Вот просто висела и раз упала. Девять дней. Так что вот такая мистика. Она хотела сказать: «Держись папа». Владимир Конкин

Как отметил актер, смерть дочери стала поводом к той мерзости, гадости, вранья, очернительства в отношении его близких. «Это дало мне повод прийти к тебе в гости. Я думал, что нигде не буду выступать. Но когда в это молотилово втянулись мои близкие люди и дали повод для других несостоявшихся ничтожеств комментировать мою жизнь… Начали четвертовать моего директора. Ее супруга. Это Иуда и дочь Каина. Они просто мои однофамильцы», — заявил актер, имея в виду своего сына и его жену, которые ранее нелестно о нем высказывались.

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Напомним, что София Конкина утонула в сентябре 2020 года в бассейне фитнес-клуба. При этом установлено, что она употребляла спиртные напитки перед походом в учреждение.