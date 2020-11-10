«Дзюба хорошо играет вверху»: Боярский поддержал футболиста после скандального видео

Актер Михаил Боярский в Instagram поддержал футболиста Артему Дзюбу, который играет за санкт-петербургский клуб «Зенит» и сборную России.

Как отметил «главный мушкетер страны», с футболиста грязь отскакивает словно с гуся вода. «Вшивых хакеров» он призвал продолжать и дальше беситься. По словам звезды, футболисту плевать на всех злопыхателей и это прекрасно.

«Видеоролику придали слишком большое значение и не стоило принимать таких жестких мер по отношению к футболисту. На месте Черчесова не стал бы отстранять Дзюбу от игр сборной. Дзюба хорошо играет вверху, а также всегда был мотором команды». Михаил Боярский

Ранее в СМИ широкое обсуждение получил интимный ролик с участием Артема Дзюбы. Многие звезды отечественной эстрады поддержали игрока после того, как видео слили в Интернет. Сам футболист достойно ответил злопыхателям. В последней игре чемпионата страны он забил гол в ворота «Краснодара». Его команда в итоге победила со счетом 3:1.