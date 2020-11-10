«Нелюди»: Моргенштерн высказался об интимном скандале с Дзюбой

Интимное видео Артема Дзюбы, попавшее в Интернет без его ведома, наделало шумихи. Общество разделилось на два лагеря: одни поддержали футболиста и посчитали, что личное обсуждать так громко — это значит, травить человека, а другие — наоборот, обвинили едва ли не во всех грехах. Тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов и вовсе отказался вызывать спортсмена на ноябрьские сборы.

Но многие звезды эстрады выступили в защиту Дзюбы. Они стали размещать посты в Instagram, где требуют признать право любой публичной персоны на личную жизнь, которая никак не связана с профессионализмом. И уже выступили Лобода, Валерия, Данила Козловский, Сергей Лазарев, Никита Джигурда. К их лагерю примкнул и скандальный рэпер Моргенштерн. Он жестко отреагировал на травлю спортсмена.

«Дзюба респект, — написал артист и добавил: — Все, кто его осуждает, — нелюди и черти. Займитесь своей жизнью».

Моргенштерн в принципе не подбирает выражений и часто очень жестко реагирует на ту или иную тему. В этот раз он обратил внимание и на то, что подобные сливы в наше время не должны никого удивлять.