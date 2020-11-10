«Не поспоришь»: Пригожин поддержал Пугачеву в желании не пускать Бузову на «Голубой огонек»

Как отметил продюсер, он не может возразить точке зрения Примадонны.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал призыв примадонны отечественной эстрады не пускать на «Голубой огонек» в этом году телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

«С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом». Иосиф Пригожин

Ранее в СМИ появилась достаточно противоречивая, и, возможно, неправдоподобная информация: якобы Алла Пугачева выступает резко против присутствия Ольги Бузовой в этом году на «Голубом огоньке», сообщает портал newinform.com.

Любопытно, что год назад в СМИ появлялись подобные же заявления, которые приписывали Алле Пугачевой. Якобы она связывалась с продюсером и композитором Игорем Крутым и просила его лично, чтобы он отказал Бузовой в участии в популярной программе. Тогда якобы Пугачева сказала такие слова: «Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами».