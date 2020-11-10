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«Не поспоришь»: Пригожин поддержал Пугачеву в желании не пускать Бузову на «Голубой огонек»

Как отметил продюсер, он не может возразить точке зрения Примадонны.

«Не поспоришь»: Пригожин поддержал Пугачеву в желании не пускать Бузову на «Голубой огонек»
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал призыв примадонны отечественной эстрады не пускать на «Голубой огонек» в этом году телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

«С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом».

Иосиф Пригожин

Ранее в СМИ появилась достаточно противоречивая, и, возможно, неправдоподобная информация: якобы Алла Пугачева выступает резко против присутствия Ольги Бузовой в этом году на «Голубом огоньке», сообщает портал newinform.com.

Любопытно, что год назад в СМИ появлялись подобные же заявления, которые приписывали Алле Пугачевой. Якобы она связывалась с продюсером и композитором Игорем Крутым и просила его лично, чтобы он отказал Бузовой в участии в популярной программе. Тогда якобы Пугачева сказала такие слова: «Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами».

Тэги

Алла ПугачеваИгорь КрутойИосиф ПригожинОльга БузоваПрограмма "Голубой огонек"