«Она еще не готова»: Тарасова не видит, за счет чего Косторная может обыграть Трусову

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент сильнейшей фигуристкой страны в женском одиночном катании следует считать чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову. При этом она не видит, за счет чего Алена Косторная способна в ближайшее время обыграть свою конкурентку.

«Алена показала нам, насколько она готова на сегодняшний день: она еще не готова. У нее еще идет работа по восстановлению тройного акселя. Пожелаем ей его восстановить! Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши». Татьяна Тарасова

Как заметила Татьяна Тарасова, за последнее время Трусова заметно прибавила в мастерстве. В то же время она упомянула, что девочки все еще находятся в так называемом пубертатном периоде, поэтому сложно предвидеть, как они будут выступать в будущем, сообщает портал rsport.ria.ru.

Отметим, что Трусова обыграла Косторную на четвертом этапе Кубка России в Казани. Соревнования прошли несколько дней назад. Обе девушки минувшим летом перешли под крыло двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее их тренировала Этери Тутберидзе.