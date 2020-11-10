Стоцкая цитатой Денев объяснила, как женщина может сохранить мужскую любовь

Актриса и певица попросила своих подписчиков порассуждать на этот счет.

Актриса Анастасия Стоцкая в Instagram поделилась нежным кадром, на котором она запечатлена неизвестным фотографом с огромным букетом цветов. При этом поп-дива привела цитату знаменитой французской актрисы и певицы — 77-летней Катрин Денев, которая ранее рассуждала о том, как женщине удержать рядом с собой мужчину.

«Лучший способ сохранить мужскую любовь — не выходить за него». Катрин Денев. А вы согласны с ней?»

Анастасия Стоцкая

«Спорное утверждение. Но конкретно в ее ситуации это сработало с Мастроянни. Бедняга делал ей предложение несколько раз (два раза, если не ошибаюсь). Она отказала, но дочь от него родила», «Для чего тогда он нужен? Брак — это ответственность за свою женщину и свою семью», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Стоцкая замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном, от которого она родила дочь и сына. Ранее у нее был бурный роман с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.