«Серферская банда»: Самойлова одела дочек на Мальдивах во все розовое

Джиган с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми в настоящий момент отдыхает на Мальдивах. Звездная семья выбрала пятизвездочный отель, состоящий из множества небольших вилл, располагающихся на воде.

И первое, что сделал рэпер, — отправился осваивать морскую стихию при помощи доски для серфинга. Мужчина обожает этот вид спорта и даже в Москве периодически наведывается в водный парк с искусственной волной, чтобы вспомнить свое увлечение.

Между тем заботливые родители не забыли и про своих детей. Джиган решил приобщить дочек к катанию на доске. Оксана по этому случаю нарядила Лею, Майю и Ариэлу в одном стиле — в розовых тонах.

«Моя серферская банда», — с гордостью подписала обнародованное фото с девочками Самойлова.

Увы, но в этот день покататься малышкам так и не удалось, неожиданно поднялся ветер и волна стала слишком экстремальной для детей. Джиган отложил занятия с дочками до лучших времен.