«Всхуднула без зубов мудрости»: Яна Кошкина поделилась с подругой «девичьими переживаниями»

Не так давно актриса и телеведущая сделала предложение руки и сердца юмористу Гарику Харламову.

Актриса и телеведущая Яна Кошкина в Instagram поделилась честной фотографией без фильтров. Как отметила звезда, она заметно похудела за последнее время.

«Всхуднула немного за 10 дней без зубов мудрости. Такое фото без фильтров пойдет, нет? На ночь глядя встретились сейчас с подружкой, щебечем о девичьих переживаниях». Яна Кошкина

«Красавица! Новый цвет волос вам очень идет», «Я всегда оттягиваю визиты к стоматологу», «Не грусти, красавица. А где, кстати, Гарик?» — стали подшучивать над звездой пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Яна Кошкина пришла в студию программы «Камеди Клаб», которая идет по каналу ТНТ. В эфире она сделала предложение руки и сердца юмористу Гарику Харламову, которому давно приписывают роман с коллегой. Во время эфира была представлена пародия на программу «Давай поженимся». Кроме Кошкиной, на сердце Харламова претендовала также певица Ольга Бузова.