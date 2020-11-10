«Ванну принимаю с морской солью»: жена Мартиросяна позировала дома в халате-кимоно

Жанна также шутливо поведала, почему вышла замуж за продюсера проектов Comedy Club.

Юрист Жанна Левина-Мартиросян, верная спутница Гарика Мартиросяна, артиста и продюсера проектов Comedy Club, решила рассказать некоторые факты из своей биографии.

В личном блоге девушка сообщила, что уже 20 лет живет в Москве, хотя сама родом из Сочи. По ее словам, она до сих пор скучает по теплу и атмосфере курортного города. Поэтому у себя дома старается сделать все, чтобы окружение ей напоминало родные края.

«Ванну я принимаю только с морской солью», — заявила она, позируя в молочном халате в духе кимоно.

Также Жанна призналась, что даже волосы она собирает в пучок в виде пальмы, чтобы вспоминать о южной природе.