«Ванну принимаю с морской солью»: жена Мартиросяна позировала дома в халате-кимоно

Я родом из Сочи, но уже 20 лет живу в Москве. И все эти годы я скучаю по родному городу, по черному морю, жаркому солнцу, чистому, влажному воздуху. Поэтому в Москве я сделала все,чтобы мой столичный быт напоминал мне Сочи. Ванну я принимаю только с морской солью- очень успокаивает нервы. Воздух очищаю и увлажняю воздухоочистителем @bork_com -идеально для кожи лица. Сухость и стянутость проходит, кожа становится гладкой и увлажнённой. Хвост на голове делаю в форме пальмы-это отличное поднимает настроение всем домочадцам. Даже тот факт, что с меня уже сыпется песок, мне напоминает не о моём возрасте, а о пляжах Сочи. Да,что там, я даже замуж вышла за армянина, чтобы чувствовать себя как в Сочи! А чем вы скрашиваете дома свой быт?