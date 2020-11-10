«Ванну принимаю с морской солью»: жена Мартиросяна позировала дома в халате-кимоно

Юрист Жанна Левина-Мартиросян, верная спутница Гарика Мартиросяна, артиста и продюсера проектов Comedy Club, решила рассказать некоторые факты из своей биографии.
В личном блоге девушка сообщила, что уже 20 лет живет в Москве, хотя сама родом из Сочи. По ее словам, она до сих пор скучает по теплу и атмосфере курортного города. Поэтому у себя дома старается сделать все, чтобы окружение ей напоминало родные края.
«Ванну я принимаю только с морской солью», — заявила она, позируя в молочном халате в духе кимоно.
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Я родом из Сочи, но уже 20 лет живу в Москве. И все эти годы я скучаю по родному городу, по черному морю, жаркому солнцу, чистому, влажному воздуху. Поэтому в Москве я сделала все,чтобы мой столичный быт напоминал мне Сочи. Ванну я принимаю только с морской солью- очень успокаивает нервы. Воздух очищаю и увлажняю воздухоочистителем @bork_com -идеально для кожи лица. Сухость и стянутость проходит, кожа становится гладкой и увлажнённой. Хвост на голове делаю в форме пальмы-это отличное поднимает настроение всем домочадцам. Даже тот факт, что с меня уже сыпется песок, мне напоминает не о моём возрасте, а о пляжах Сочи. Да,что там, я даже замуж вышла за армянина, чтобы чувствовать себя как в Сочи! А чем вы скрашиваете дома свой быт?
Также Жанна призналась, что даже волосы она собирает в пучок в виде пальмы, чтобы вспоминать о южной природе.
«Да что там, я даже замуж вышла за армянина, чтобы чувствовать себя как в Сочи!» — пошутила Левина-Мартиросян.