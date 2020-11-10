«Маша Баталова в большой опасности»: Михаил Цивин заявил, что дочь актера ввели в заблуждение

По словам юриста, в силу своей чистоты и наивности девушка думает, что ее предали.

Юрист Михаил Цивин в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ заявил, что дочь покойного актера Алексея Баталова Мария в силу своей чистоты и наивности считает, что ее предали.

«Маша Баталова в большой опасности, она находится в заблуждении. Она в силу своей чистоты и наивности верит, что ее Наташка и Бармалейчик, то есть я, ее предали». Михаил Цивин

Как отметил Цивин, вдове актера Гитане Аркадьевне он желает крепкого здоровья. Благодаря ей он узнал, что такое тюрьма. Он поблагодарил женщину за науку. При этом Михаил Цивин отметил, что они с женой уже фактически «мертвые». Их без приговора осудили и настроили все общество против них.

Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина подозреваются в крупном мошенничестве с квартирами и деньгами семьи Алексея Баталова. По одной из версий, они незаконно завладели имуществом вдовы актера и его дочери. Им может грозить реальный уголовный срок.