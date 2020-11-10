«Мне было очень приятно, но нет»: Бородина отказалась участвовать в «Ледниковом периоде»

Еще в феврале 2020 года Первый канал, как теперь выясняется, вел с ней переговоры.

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина в сториз Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков, призналась, что Первый канал делал ей предложение о съемках в проекте «Ледниковый период», который сегодня с успехом показывают на телевидении. При этом она ответила отказом.

«Меня приглашали. Мне было очень приятно, но нет. Я отказалась». Ксения Бородина

Отметим, что переговоры велись в конце февраля — начале марта 2020 года. При этом представители Первого канала отмечали, что звонят от хореографа Ильи Авербуха. Таким образом, можно сделать вывод, что именно постановщик ледовых шоу хотел лично видеть Ксению Бородину на проекте.

Напомним, что в шоу «Ледниковый период» принимает участие телеведущая и певица Ольга Бузова, подруга Бородиной. Она выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Многие эксперты уверены, что Бузова и Соловьевым задержатся на проекте, потому что поклонники звезды смотрят шоу именно из-за нее.