Грациозная лань: певица МакSим в оливковом бомбере и велосипедках прогулялась по Москве

Триумфальное возвращение певицы МакSим в светский мир можно назвать одним из главных событий отечественного шоу-бизнеса в этом году. В феврале прошлого года девушка объявила о своем уходе со сцены и пропала на долгие месяцы.

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Как оказалось, звезда проходила курс реабилитации за границей, а потом и в России после тяжелой аварии. Кроме того, она решала некоторые проблемы в личной жизни. В этот момент ходило много слухов о причинах ее исчезновения, однако визит на передачу «Судьба человека» расставил все точки над «i».

МакSим пришла в телестудию заметно похудевшей и посвежевшей, девушка сбросила 15 килограммов, которые набрала ранее из-за лечения.

Теперь же ее заметила широкая публика во время прогулки по Москве. Певица двигалась словно грациозная лань, а ее стройную фигуру подчеркивали облегающие велосипедки. Объемный оливковый бомбер военной расцветки акцентировал внимание на хрупкости ее фигуры.

Под обнародованным в Сети видео с прогулки звезды отметился даже владелец шоурума одежды для отечественных дизайнеров WinWay Омар Байрамов. Видимо, у мужчины не нашлось слов, чтобы выразить свой восторг, и он оставил многочисленные сердечки и «влюбленные» смайлы в комментариях.