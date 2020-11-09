«У такой не отберешь»: Бородина в джинсовом платье запечатлелась с сыном Черно на руках

Телеведущая отметила, что весь день провела с малышом.

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится быть мамой. От первого брака у нее подрастает дочка Маруся, которая уже делает успехи в гимнастике. А своему нынешнему супругу Курбану Омарову она подарила дочку Теону. Пока о пополнении в семье девушка не думает. Она большую часть времени проводит на работе, а также несколько раз в год ездит в отпуск, набираясь сил на морях.

Каждый раз Ксения подчеркивает фигуру женственными и стильными нарядами. Она редко носит мешковатые вещи, предпочитая мини-юбки, платья и джинсы. Так, на минувших выходных девушка повеселилась с подругами на вечеринке, подчеркнув талию поясом-корсетом. А вот на съемках телестройки Бородина предстала в джинсовом платье. Она решила снять себя в гримерке и неожиданно предстала с маленьким мальчиком на руках.

«Ладно, раскусили вы меня, раскусили. Бородина беременна. Все! Родила! Да, пупсик? Скажи всем привет. Ладно, у такой не отберешь матери. Вот попробуй отобрать. Такой тепленький со мной сидит гримируется весь вечер», — поделилась ведущая.

Отметим, что ребенок оказался сыном Саши Черно. Участница «Дома-2» недавно стала мамой и вернулась на проект. Она является одной из самых ярких участниц.

В этот день понянчился с крохой и Влад Кадони. Черно спросила, почему он не заводит наследников, на что шоумен ответил так: ему пока еще рано думать о детях.