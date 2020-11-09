«Это просто взрыв вкуса»: Панайотов объяснил, почему украинские борщ и вареники вкуснее русских

По словам музыканта, в гостях у мамы он стабильно поправляется на три килограмма.

Музыкант Александр Панайотов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему украинские борщ и вареники на Украине вкуснее русского варианта этих известных блюд.

«Я от мамы с Украины стабильно привожу по три лишних килограмма веса. И этому есть объяснение. Мне очень нравится украинский борщ. От русского он отличается тем, что в нем нет свеклы. Я могу за раз съесть три тарелки. А если сверху еще и пампушки!» Александр Панайотов

Как отметил певец, также он без ума от украинских вареников. «Нет ничего вкуснее украинских вареников. Это просто взрыв вкуса. В Москве мне почему-то попадаются все время сладкие вареники с творогом. А мне больше нравятся соленый творог. Да еще если со сметаной. То они сами просто в рот залетают», — заметил известный певец.

Напомним, что Александр Панайотов родился в Запорожье на Украине. С 2005 года он пытается отобраться на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» от России, но пока безуспешно.