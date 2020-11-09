Бойфренда погибшей Конкиной подозревают в похищении ее драгоценностей

Возлюбленный дочери известного актера Владимира Конкина — Михаил Серов — подозревается в серьезном преступлении. Осматривая квартиру после похорон погибшей Софии, родственники девушки не нашли в ней фамильные драгоценности.

Семья девушки уверена, что продать украшения она не могла, поскольку очень дорожила ими. А если так, скорее всего, они были похищены. Родственники Софии Конкиной полагают, что сделать это мог только один человек – сожитель девушки Михаил Серов. Семья Софии, кстати, никогда не одобряла ее выбора. Сейчас родные девушки намерены подать ходатайство о проведении расследования по факту пропажи фамильных украшений.

Напомним, София Конкина скончалась в одном из фитнес-клубов Москвы. 22 сентября во время водных процедур дочка известного артиста Владимира Конкина почувствовала себя резко плохо и утонула. Девушка была госпитализирована с диагнозом «утопление в пресной воде», на следующий день она скончалась в больнице. Экспертиза выявила большую дозу спиртного и снотворного в крови Софии, что и стало причиной смерти.

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Семья девушки сразу обвинила в причастности в ее гибели Михаила Серова, а теперь еще и подозревает его в краже украшений, сообщает «РЕН ТВ».