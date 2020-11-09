«Восьмой месяц!»: Бородина после слухов об интересном положении показала животик

37-летняя Ксения Бородина — мама двоих детей. Ведущая шоу «Дом-2» воспитывает дочерей – 11-летнюю Марусю от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым, и четырехлетнюю Теону от мужа Курбана Омарова. Но с недавних пор девушку заподозрили в беременности.

Бородина в октябре отдыхала в Турции. Вместе с друзьями девушка наведалась в местный греческий ресторан, чтобы отдохнуть и от души повеселиться – там нужно танцевать сиртаки и бить посуду. Для выхода в свет коллега Ольги Бузовой выбрала безразмерное платье, чем вызвала споры о своем интересном положении, которые продолжаются по сей день. И Бородина не выдержала. Она сняла видео, на котором показала свой животик:

«Ну, конечно, беременна, причем месяц восьмой», — съязвила Бородина.

Теледива показала свой «беременный восьмимесячный живот». Очевидно, что ребенка Бородина не ждет, и все, что говорят сейчас о ее сроке, — не более чем слухи.

А ранее девушка ответила хейтерам на обвинения в фейковые сапоги Dior. Она сняла на видео свою пару обуви и показала, что ремень на этой модели можно носить по-разному.