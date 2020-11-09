Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тайно зарегистрировали брак

Поклонники пары Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц, наверняка, уже ликуют, прочитав первые строки. Случилось то, чего они так ждали! Не так давно Марк и Татьяна официально оформили свои отношения, став мужем и женой.

Бракосочетание было тайным. По некоторым данным, пара зарегистрировала отношения в Москве, пригласив лишь несколько человек присутствовать на этом событии.

Стоит отметить, что и свои отношения Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не очень-то стремились афишировать. Так, например, в аккаунтах влюбленных в Instagram их совместные фотографии большая редкость. Пара практически никогда не дает интервью, стараясь держать в секрете подробности частной жизни.

Известно, что роман Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц начался на съемочной площадке сериала «Наживка для ангела». Татьяна к этому моменту уже была в разводе с первым мужем, актером Иваном Жидковым. Марк — расстался со своей невестой.

В 2018 пара официально объявила о своем романе, а в сентябре этого года Богатырев сообщил о скорой свадьбе с Татьяной. Влюбленные решили, что поклонникам вполне достаточно анонса, и оставили в секрете подробности торжества.