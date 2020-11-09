«Стала знаменитой в 45 лет»: Сябитова заговорила о борьбе с возрастными стереотипами

Популярная телеведущая Роза Сябитова решила объявить войну эйджизму. Борется 58-летняя телесваха с предрассудками, связанными с возрастом, на своей страничке в Instagram.

Роза Сябитова считает, что сформированные столетиями стереотипы и нормы, которых придерживались предыдущие поколения, очень мешают жить современным женщинам. Из-за неких стандартов зрелые дамы многого не могут себе позволить, боясь осуждения общества. А порой, и сами женщины считают, что им уже поздно начинать заниматься каким-то делом с нуля – возраст, знаете ли.

Телесваха пытается своим примером разрушить устаревшие догмы. В микроблоге она напомнила, что стала известной телеведущей, когда ей было 45 лет. Розу, в свою очередь, вдохновил пример Дарьи Донцовой, в сорок лет написавшей свой первый детектив.

Сябитова полагает, что многим женщинам достичь успеха мешает страх перемен. Стоит его преодолеть, и все получится!