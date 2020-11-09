«Модный акцент»: Бледанс в розовых колготках нарядилась в синее платье с подплечниками

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева отметила, что колготки и обувь в тон – правильный ход.

Эвелина Бледанс в свои 51 год выглядит весьма эффектно. Звезда не так давно раскрыла секрет своей молодости — она активно работает над фигурой и рационом питания. Ее маленькая тайна — плавание в ластах, которое укрепляет тело.

С такой фигурой Бледанс может позволить себе любые наряды. Более того, она обожает экспериментировать. Например, на очередной выход звезда подобрала смелый яркий образ — синее платье, шляпу-федору в тон, а также розовые колготки. Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева прокомментировала аутфит теледивы.

«Яркий образ по своему цветовому комбинированию. Color blocking — это продуманная пестрота, гармонично воспринимающаяся глазом. У Эвелины в образе мощная подсказка — серьги. Вот этой цветовой палитрой и нужно было ограничиться. Контрастный желтый в образе, где сталкиваются синий и красный оттенки, — лишний. Любые оттенки фиолетового, розового, зеленого сюда бы подошли больше, нежели желтый. Обувь в цвет колгот визуально удлинила ноги. Платье лаконичного кроя, где акцент только на насыщенном синем цвете. Шляпа в тон платья добавила элегантности и визуально вытянула силуэт вверх. Эвелине идут яркие краски. Модный акцент на плечи. Поролоновые утрированные плечики в безрукавных моделях — модная тенденция 2020, которая сохранит свои позиции в 2021 году. Мне очень нравится образ. Он подчеркивает красоту своей хозяйки. Заменить сумочку — и супер!» — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».