«Нет цели посадить людей в тюрьму»: жена Резника о разборках с владельцами детсадов «Маленькая страна»

Поэт-песенник Илья Резник уже несколько лет судится с предпринимателями, назвавшими сеть своих детских садов «Маленькая страна». Это название автор хита, исполненного в свое время Наташей Королевой, запатентовал. За использование товарного знака Илья Резник требовал 180 миллионов рублей, а когда суд иск отклонил, добился возбуждения уголовного дела.

Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, супруга Ильи Резника Ирина Романова, всеми делами сейчас занимается адвокат знаменитости, имя которого Ирина Алексеевна предпочла не озвучивать.

«Несколько лет назад разбирательства начались по инициативе нашего адвоката Юрия Валентиновича, — поделилась Ирина Романова с Teleprogramma.pro. — Он проделал огромную работу, ходил по судам, рассказывал нам, что судьи его не слушали, не принимали его доводы в защиту бренда «Маленькая страна». Говорил, что владельцы сети детских садов оскорбляли Илью Рахмиэлевича. Юрий Валентинович очень переживал по этому поводу. К сожалению, три месяца назад его не стало. Он умер от онкологического заболевания».

По словам Ирины Алексеевны, она и Илья Резник намерены довести дело до конца в память о Юрии Валентиновиче.

«У нас нет цели кого-то посадить в тюрьму, — продолжила Ирина Романова в беседе с Teleprogramma.pro. — Но если люди создали империю детских садов, заработали, ущемляя права Ильи по использованию этого знака… В память о Юрии Валентиновиче мы должны довести дело до конца. И если какая-то победа финансовая будет, все деньги мы отдадим на благотворительность, поможем вдове Юрия, Олюшке. Мы сами живем небогато, уже много лет не покупаем себе ни украшений, ни автомобилей. Я езжу на машине, которой тринадцать лет».