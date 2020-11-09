«Ну что за ножки!»: 59-летняя Елена Яковлева взорвала Сеть пляжным кадром в ажурной тунике

59-летняя звезда российского кино Елена Яковлева не любит делиться в своем микроблоге фотографиями личного плана. Эту функцию взял на себя фан-аккаунт артистки, периодически радуя ее почитателей свежими кадрами из жизни кумира.

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На одном из последних фото знаменитая блондинка запечатлена на отдыхе в Сочи, представ перед объективом фотоаппарата в ажурной коротенькой тунике желткового цвета. Актриса вытянула вперед стройные ноги, впечатлив фолловеров своей стройностью, привлекательностью и отличной физической формой.