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«Ну что за ножки!»: 59-летняя Елена Яковлева взорвала Сеть пляжным кадром в ажурной тунике

Звезда запечатлелась на берегу Черного моря.

«Ну что за ножки!»: 59-летняя Елена Яковлева взорвала Сеть пляжным кадром в ажурной тунике
Елена Яковлева. Фото: Global look press.

59-летняя звезда российского кино Елена Яковлева не любит делиться в своем микроблоге фотографиями личного плана. Эту функцию взял на себя фан-аккаунт артистки, периодически радуя ее почитателей свежими кадрами из жизни кумира.

На одном из последних фото знаменитая блондинка запечатлена на отдыхе в Сочи, представ перед объективом фотоаппарата в ажурной коротенькой тунике желткового цвета. Актриса вытянула вперед стройные ноги, впечатлив фолловеров своей стройностью, привлекательностью и отличной физической формой.

Елена Яковлева.
Елена Яковлева. Фото: instagram.com/elenayakovleva_fan/

«Какая тоненькая! Ну тростиночка ведь!», «Самая очаровательная и привлекательная!», «Ну что за ножки! Просто прелесть!», «Звезда всех времен и народов и великолепная женщина», «Богиня красоты», «Андерсеновская Русалочка», «Невозможно глаза оторвать», — восхитились поклонники.

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