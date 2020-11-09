«Ну что за ножки!»: 59-летняя Елена Яковлева взорвала Сеть пляжным кадром в ажурной тунике

59-летняя звезда российского кино Елена Яковлева не любит делиться в своем микроблоге фотографиями личного плана. Эту функцию взял на себя фан-аккаунт артистки, периодически радуя ее почитателей свежими кадрами из жизни кумира.
На одном из последних фото знаменитая блондинка запечатлена на отдыхе в Сочи, представ перед объективом фотоаппарата в ажурной коротенькой тунике желткового цвета. Актриса вытянула вперед стройные ноги, впечатлив фолловеров своей стройностью, привлекательностью и отличной физической формой.
«Какая тоненькая! Ну тростиночка ведь!», «Самая очаровательная и привлекательная!», «Ну что за ножки! Просто прелесть!», «Звезда всех времен и народов и великолепная женщина», «Богиня красоты», «Андерсеновская Русалочка», «Невозможно глаза оторвать», — восхитились поклонники.