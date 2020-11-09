«Мракобесие!»: Козловский отреагировал на интимный скандал с Дзюбой

Накануне в Сети оказалось приватное видео интимного характера с прославленным футболистом, капитаном российской сборной Артемом Дзюбой. Оно не предназначалось для широкого круга зрителей, но каким-то образом попало в Интернет. И на спортсмена обрушилась лавина хейта и осуждений, ему даже пришлось закрыть аккаунт в Instagram.

больше по теме «Несправедливо»: Бородина ответила хейтерам на обвинения в покупке фейковых сапог Dior Девушка сняла видеодоказательство подлинности своей обуви.

Отреагировал и футбольный клуб «Зенит». А главный тренер российской сборной исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах. А вот многие звезды поддержали футболиста и выступили в защиту футболиста. Среди них — актер Данила Козловский. Он написал в своих Stories:

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — пишет Козловский.

Среди выразивших поддержку Дзюбе оказались певица Валерия, Лобода, Андрей Малахов. А экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артема на столь горячую съемку.