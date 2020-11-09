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«Мракобесие!»: Козловский отреагировал на интимный скандал с Дзюбой

Звезда картины «Легенда номер 17» выразил свое мнение в личном микроблоге.

«Мракобесие!»: Козловский отреагировал на интимный скандал с Дзюбой
Данила Козловский. Фото: Global Look Press

Накануне в Сети оказалось приватное видео интимного характера с прославленным футболистом, капитаном российской сборной Артемом Дзюбой. Оно не предназначалось для широкого круга зрителей, но каким-то образом попало в Интернет. И на спортсмена обрушилась лавина хейта и осуждений, ему даже пришлось закрыть аккаунт в Instagram.

Отреагировал и футбольный клуб «Зенит». А главный тренер российской сборной исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах. А вот многие звезды поддержали футболиста и выступили в защиту футболиста. Среди них — актер Данила Козловский. Он написал в своих Stories:

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — пишет Козловский.

Козловский поддержал Дзюбу
Козловский поддержал Дзюбу. Фото: instagram.com/danilakozlovsky/

Среди выразивших поддержку Дзюбе оказались певица Валерия, Лобода, Андрей Малахов. А экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артема на столь горячую съемку.

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