Не в ЗАГС, так в суд: Федосеева-Шукшина все-таки решила развестись с Алибасовым

82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила развестись с эпатажным продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщил пиар-директор последнего Вадим Горжанкин. Он узнал эту новость от адвоката народной артистки. Якобы звездная супруга хочет расторгнуть брак через суд. Фотографии искового заявления уже появились в социальных сетях.

По словам Горжанкина, такое решение актрисы стало для Алибасова неожиданностью, создатель группы «На-На» еще не определился, как он будет реагировать на это.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала, что поводом для растожения брака стали многочисленные интервью Бари Алибасова, в которых он публично заявлял о прекращении общения с женой.

«Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней, — говорит юрист. — Данное решение ей (Федосеевой-Шукшиной. — Прим. авт.) далось нелегко, поскольку она, несмотря на все произошедшее в последнее время, с большим уважением и любовью относится к Бари Каримовичу. Но терпеть обиды, отказ от общения и супружескую неверность она более не готова».

Напомним, для актрисы это уже пятый брак. Он был заключен в 2018 году и с тех пор породил множество скандалов для прессы. В иске на развод сказано, что в настоящее время супруги проживают раздельно и общего хозяйства не ведут, но Алибасов уклоняется от добровольного расторжения брака, в связи с чем супруга вынуждена обратиться в суд.