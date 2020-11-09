«Теста ДНК не было»: Карина Мишулина высказалась о родстве Тимура Еремеева со своим отцом

Актриса Карина Мишулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о телеведущем Тимуре Еремееве, который ранее объявил себя незаконнорожденным сыном актера Спартака Мишулина, отца Карины.

«У мамы и папы всегда были прекрасные отношения. Я спрашивала отца, почему он так поздно женился. Он говорил, что всегда искал друга, к которому хочется бежать домой. Он смотрел на мою мать всегда влюбленные глазами. Называл ее только Валюшкой, а она его Спартачок, котеночек. Что касается Еремеева… Ну, во-первых, теста ДНК не было, потому что он от него отказался в зале суда. И тот тест, по которому сделали шоу, по нему его мама является мужчиной. Больше даже говорить ничего не нужно. Если его мама мужчина, то, собственно, о какой достоверности мы можем говорить».

Карина Мишулина

Как добавила Мишулина, ее семья не была готова к такому давлению со стороны СМИ и Еремеева. «Мы приехали с отдыха, никого не трогали и вдруг вышло это интервью. Я была готова с ним встретиться. Он отказался категорически. Сказал, что меня боится. Похожих людей много. Этот человек пошел за деньги и рассказал вымышленную историю про моего отца, которого нет в живых. Мой минус, что я побежала с шашкой наголо защищать честь отца. Для меня он свят. Надо было вести себя несколько по-другому», — заметила Мишулина.

Напомним, что спустя 12 лет после смерти Спартака Мишулина у него объявился внебрачный сын. Тимур Еремеев до сих пор уверяет, что он родственник покойного актера.