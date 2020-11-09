Восемнадцать комнат, четыре кухни и две квартиры внутри дома: Кончаловский показал свой особняк

Режиссер Егор Кончаловский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал свой шикарный дом. О нем рассказала ведущая шоу Лера Кудрявцева.

«Восемнадцать комнат, четыре кухни и две квартиры внутри дома площадью 600 квадратных метров. Так скромно живет Егор Кончаловский, и это надо видеть». Лера Кудрявцева

У 54-летнего режиссера трехэтажный особняк. В доме имеются четыре кухни, пять ванных комнат, три кабинета, сауна, солярий. Есть даже импровизированный массажный кабинет. В доме огромный штат прислуги. Для них в особняке имеется небольшая однотомная квартира, в которой живут сотрудники.

«Они мне помогают во многом. Хотя был один помощник, проблемный. У него был недостаток. Он в машине жаловался на жизнь. Рассказывал, как его кинул предыдущий начальник. В этот момент он однажды въехал в другую машину. Вот он обольет меня своим внутренним содержанием, и случается какая-то дрянь у меня в жизни. Мы расстались», — сказал режиссер.

Напомним, что Егор Кончаловский жил много лет в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной. Сейчас у него молодая жена — юрист Мария Леонова.