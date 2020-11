«Любимый наставник»: Асмус в разноцветном бомбере запечатлелась с Меньшиковым за кулисами

View this post on Instagram

Сегодня один из любимых дней в году ☺️ День рождения Олега Меньшикова!! 🎉 Выдающийся артист и режиссер, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни!!!! 😍 Спасибо вам @olegmenshikov.ru за доверие и сумасшедшую веру в меня!!.. Просто как никогда и ни от кого в моей жизни!!! 🙏🏻 Спасибо за космическую поддержку вот уже 9 лет 💪🏻 И за то, что моя работа в @ermolova_theater - это всегда сотворчество 🤲🏻 Самый слышащий, участливый, жизнелюбивый, жадный до труда, добрый, красивый и стильный ЧЕЛОВЕК из всех, кого я знаю! 🤪 Грустно, что не могу обнять вас сегодня. Но знайте, что люблю вас до неба и обратно!!!!!! 💫🌪 С юбилеем!!!! 🍾 Здоровья вам, неиссякаемой энергии и вдохновения!!! Мы, ермоловцы, всегда рядом!!!!! ❤️