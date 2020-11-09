«Любимый наставник»: Асмус в разноцветном бомбере запечатлелась с Меньшиковым за кулисами

Накануне народному артисту Олегу Меньшикову исполнилось 60 лет. С 2012 года он руководит Московским драматическим театром имени М. Н. Ермоловой, на сцене которого выступает Кристина Асмус.

Актриса поспешила поздравить своего наставника с днем рождения, обнародовав в личном блоге селфи с ним. Звезда «Интернов» предстает на фото в цветном бомбере, а режиссер — в полосатом костюме с двойным рядом металлических пуговиц. Лица обоих артистов светятся от счастья.

«Сегодня один из любимых дней в году — день рождения Олега Меньшикова!! Выдающийся артист и режиссер, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни! Самый слышащий, участливый, жизнелюбивый, жадный до труда, добрый, красивый и стильный ЧЕЛОВЕК из всех, кого я знаю! Грустно, что не могу обнять вас сегодня. Но знайте, что люблю вас до неба и обратно!» — написала Кристина.

Отметим, что актриса занята в шести спектаклях Театра Ермоловой: «Язычники», «Гамлет. Премьера!», «Ревизор», «Утиная охота», «Текст», «Покровские ворота».