По стопам родителей: сын Анны Нетребко от Эрвина Шротта запел оперным голосом

Тьяго в сентябре исполнилось 12 лет.

Сын Анны Нетребко 12-летний Тьяго поразил ее поклонников неожиданным талантом. Оказывается, мальчик унаследовал талант своих родителей и отлично поет.

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Об этом стало известно из поста в личном блоге артистки, которая обнародовала видео с наследником. В кадре парень нарядился в костюм ангела и спел сильным тенором.

«Настоящий талант!», «Тьяго тоже станет оперным певцом!», «А мальчик-то весь в маму!», «Вот это голос! Талант подрастает!» — написали в комментариях почитатели оперной дивы.

Отметим, что отцом мальчика является баритон из Уругвая Эрвин Шротт. С ним Анна рассталась в 2013 году после 6 лет отношений. В настоящий момент 49-летняя звезда замужем за 43-летним тенором Юсифом Эйвазовым. Общих детей у них нет.