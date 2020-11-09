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По стопам родителей: сын Анны Нетребко от Эрвина Шротта запел оперным голосом

Тьяго в сентябре исполнилось 12 лет.

По стопам родителей: сын Анны Нетребко от Эрвина Шротта запел оперным голосом
Анна Нетребко с сыном. Фото: www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Сын Анны Нетребко 12-летний Тьяго поразил ее поклонников неожиданным талантом. Оказывается, мальчик унаследовал талант своих родителей и отлично поет.

Об этом стало известно из поста в личном блоге артистки, которая обнародовала видео с наследником. В кадре парень нарядился в костюм ангела и спел сильным тенором.

«Настоящий талант!», «Тьяго тоже станет оперным певцом!», «А мальчик-то весь в маму!», «Вот это голос! Талант подрастает!» — написали в комментариях почитатели оперной дивы.

Отметим, что отцом мальчика является баритон из Уругвая Эрвин Шротт. С ним Анна рассталась в 2013 году после 6 лет отношений. В настоящий момент 49-летняя звезда замужем за 43-летним тенором Юсифом Эйвазовым. Общих детей у них нет.

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