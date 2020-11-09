Стиль в деталях: дочь Гузеевой в кюлотах из денима и цветных носках навестила маму

Дочь 61-летней Ларисы Гузеевой 20-летняя Ольга Бухарова отметилась в гостях у родителей. Девушка предстала в кюлотах из денима, сочетав их с цветными носками, бордовой водолазкой и туфлями на тракторной подошве, а также песочной курткой.

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«Моя дщерь собралась в люди. Не болейте», — подписала обнародованный в личном блоге кадр с наследницей ведущая «Давай поженимся!».

Отметим, что ранее об укороченных брюках не раз высказывалась Эвелина Хромченко, которая считает, что они моментально освежают любой образ, делая его более современным. Кроме того, она настоятельно рекомендовала обратить на них внимание полным женщинам и девушкам. По мнению эксперта моды, открытая лодыжка делает стайл более девичьим, что важно для корпулентных дам, часто выглядящих старше своих лет.

Напомним, наследница Ларисы Гузеевой появилась на свет в третьем браке актрисы и телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым. С ним звезда была знакома с юности, но согласилась на брак только в 40 лет. Тем не менее именно этот союз оказался наиболее прочным, пара счастливо живет вместе с 1991 года.